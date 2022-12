A finales de junio comienza pico y placa al transporte especial en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que en menos de dos semanas empezar a regir el pico y placa para vehículos especiales en Bogotá, también se prohibirá la expedición de permisos especiales de circulación.

El secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo dijo que después de realizar todas la difusión de la información pertinente, en dos semanas empezará a regir el pico y placa para transporte especial en la ciudad empezando con algunos comparendos pedagógicos.

La restricción será de 5:30 a.m. a 9:00 p.m, conforme al último digito de la placa; esto para el transporte especial. Mientras, para oficiales aplicaría de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y desde las 3:00 p.m. las 7:30 p.m. esto dijo el secretario.

"La medida empezará a regir a finales del mes de junio las dos primeras semanas serán de comparendos pedagógicos e iniciará en firme la medida del pico y placa al transporte especial en Bogotá", manifestó.

Cabe señalar que esta medida aplica exclusivamente para los vehículos clase automóvil, camioneta y campero con capacidad para cuatro pasajeros, siempre y cuando no presten el servicio de transporte escolar.

