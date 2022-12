A gritos acusan a Susana Correa de repartir mermelada a congresistas

Luego de que el representante uribista Edward Rodríguez acusara al liberalismo y a Cambio Radical de abandonar al Gobierno, el representante liberal Harry González arremetió en contra de Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social, que conversaba con varios congresistas en la sesión.

“Quién es esta señora que vino aquí, a mi curul, a decirme aquí a grito entero que no nos va a ayudar. ¿Me está hablando a mí el representante Harry González de Caquetá? ¿Esta señora es funcionaria del Gobierno? Yo le pido al Gobierno Nacional por favor más orientación de este debate con altura y el respeto que se merecen los congresistas. ¿Quién es esta señora y por qué viene a amenazar el Congreso de la República? Le ruego que la retire señor presidente, que ella me diga qué favor le he pedido”, dijo a gritos el representante Harry González.

En el mismo sentido habló Inti Asprilla, de la Alianza Verde. “Esto es mermelada pura, cochina y frentera, felicito a Harry por tener la valentía de desenmascararlos”.

Los representantes del Centro Democrático se pararon de sus curules y defendieron a la funcionaria. “No acepto que se le retire de este recinto e insisto que se le acaba de faltar el respeto por parte de Inti Asprilla y Harry”, dijo el congresista Gabriel Vallejo.

Momentos después Susana Correa dio su versión sobre lo sucedido y negó haber ofrecido mermelada: “Eso no es cierto. Fue un mal entendido porque yo al señor no lo conozco, nunca he hablado con ese representante, jamás le he dirigido la palabra, hasta este momento. Yo soy parte del Gobierno y vengo a defender el lugar de la mujer en la política, nosotras como mujeres necesitamos que muchas más mujeres lleguen. Nos gustaba la propuesta de la lista cremallera”.

