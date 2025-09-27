A la cárcel cinco implicados en secuestro de madre de exalcaldesa de Pore

Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez, Heiler Daniel Cocuy Duarte y un menor de edad fueron judicializados por ser responsables del secuestro de Senobia Tibaduiza, mamá de la exalcaldesa de Pore, Casanare.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre, cuando la mujer fue secuestrada en su vivienda, en zona rural de ese municipio, por hombres encapuchados que, además, hurtaron su vehículo para movilizarla.

Durante varias horas, la víctima permaneció retenida en una casa, mientras los hombres exigían a la familia 250 millones de pesos por su liberación. Sin embargo, en una operación conjunta del CTI de la Fiscalía y el Gaula del Ejército Nacional, la mujer fue rescatada luego de que las autoridades rodearan el lugar.

A la cárcel cinco implicados en secuestro Foto: Fiscalía de la Nación

“Ante esto, los tres hombres intentaron huir corriendo, pero fueron interceptados oportunamente gracias al cerco de seguridad y capturados en situación de flagrancia”, indicó la fiscal del caso.

Los otros dos hombres fueron capturados mientras se desplazaban en el carro de la víctima por la vía Marginal de la Selva, sector El Venado. Allí, las autoridades también incautaron un revólver con munición, equipos de comunicación y una libreta de apuntes.

Un fiscal especializado imputó a los detenidos los delitos de secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para delinquir. Ninguno aceptó cargos y todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

En paralelo, el adolescente vinculado a los hechos fue aprehendido y enfrenta un proceso judicial con medida de internamiento preventivo.

