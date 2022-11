A manteles, como si el COVID-19 no existiera, pillan al secretario de Gob. de Galapa

Sentado a manteles, mientras almorzaba, fue sorprendido el secretario de Gobierno del municipio de Galapa - Atlántico, Marco Tulio Rojas Ayala, en un restaurante que atiende a sus clientes en forma presencial y no por domicilios o para llevar.

El establecimiento no estaba cerrado como lo ordenan las directrices del Gobierno Nacional para frenar el avance de la pandemia de COVID-19.

La denuncia fue realizada por el dueño de otro restaurante de ese municipio, quien subió a las redes un video del establecimiento

abierto al público y criticó que la ley no sea para todos.

“Tú sabes que esto no se puede. Simplemente estoy exigiendo igualdad porque en mi restaurante nadie puede comer”, dijo el denunciante.

“Allá me echan la Policía como yo ponga una mesa. Pero como estos son amigos de los súper súper. La Ley es para todo el mundo. Yo tengo un restaurante y estoy quebrado porque no me dejan meter gente”, añadió.

En el video grabado en el restaurante campestre se observa a otros comensales en distintas mesas, en una clara violación a la cuarentena.

Galapa, localizada en el área metropolitana de Barranquilla, es uno de los municipios más afectados por la pandemia en el Atlántico.

Sobre este hecho irregular, el alcalde del mencionado municipio, José Vargas, informó a BLU Radio que al enterarse del video ordenó el cierre del restaurante ‘La Herradura’, que venía funcionando en contravía con las normas del Gobierno, y también será multado.

"Nos sorprende esta situación y todos los que están involucrados deberán responder. Está prohibido lo que estaban haciendo y ellos lo saben bien", dijo Vargas.

En cuanto a su secretario de Gobierno, el alcalde informó que, por lo pronto, será sometido a una investigación de control interno para que entregue sus descargos.

