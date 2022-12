A mí no me libretearon: Rodrigo Pombo sobre entrevista con el presidente Iván Duque en RTVC

El abogado y profesor Rodrigo Pombo aseguró que no recibió presiones en cuanto a las preguntas que se iban a hacer al presidente Iván Duque durante una visita a RTVC.

“A eso de las 8:00 de la mañana si la memoria no me falla, apareció al aire el señor presidente de la República. Quiero anotar, sí, que en el entretanto hubo un receso de unos 20 o 25 minutos, que nos sirvieron al profesor Libreros y a mí, para ir a desayunar. En todo este tiempo, nunca nadie se nos acercó, ni al profesor Libreros ni a mí, a decirnos ‘por favor pregunten esto’, ‘la agenda del día es esta’”, indicó Pombo.

“A mí nunca nadie me ha armado una agenda”, aseguró.

Según Pombo, no son ciertas las versiones que sugieren que los periodistas fueron libreteados en dicha oportunidad.

“Lo que es verdad, es que en lo a que mí respecta, Rodrigo Pombo Cajiao, nunca, absolutamente nunca, tuvimos unos puntos definidos con la gerencia de RTVC para hacer esa entrevista”, sostuvo.

“Lo que si tengo que decir es que ni a mí no me formatearon, ni me libretearon, ni me dijeron nada, ni me condicionaron. Tampoco me advirtieron que yo estaba desplazando a nadie, ni más faltaba, y tampoco me dijeron que yo tenía que ser, o supremamente agudo o supremamente laxo”, sostuvo.

