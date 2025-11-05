¿A qué se deben las cancelaciones a la Cumbre CELAC - UE en Santa Marta? Esto responde Cancillería

La Cancillería colombiana salió al paso de las especulaciones sobre las cancelaciones a la Cumbre CELAC-Unión Europea, que se celebrará este fin de semana en Santa Marta. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el vicecanciller Mauricio Jaramillo explicó que no existe una ola de desistimientos, sino ajustes normales en la agenda internacional.

“En el caso de Macron, de Boric y de Sheinbaum se trata de presidentes que nunca confirmaron su asistencia. En estricto sentido no hay cancelación”, precisó Jaramillo, al referirse a la ausencia de los mandatarios de Francia, Chile y México.

El funcionario enfatizó que solo se han presentado dos cancelaciones formales: Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Friedrich Merz, canciller alemán. “Nos sorprendió la noticia porque había habido confirmación, pero son cosas que pueden ocurrir en cualquier cumbre”, agregó.



Un encuentro que busca reforzar el diálogo birregional

Pese a las bajas de última hora, la Cumbre CELAC-UE reunirá a delegaciones de 60 países entre jefes de Estado, ministros y representantes de organismos multilaterales. La agenda del encuentro abordará temas de cooperación económica, democracia, derechos humanos y tecnología, con el propósito de fortalecer los lazos entre América Latina, el Caribe y Europa.

“Vamos a medir la cumbre por el nivel de profundidad de la declaración, no por la lista de asistentes”, señaló el vicecanciller, quien subrayó la importancia de la participación confirmada de líderes como Lula da Silva, presidente de Brasil, y Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español. También destacó la presencia de Mia Mottley, primera ministra de Barbados, a quien calificó como “una lideresa del sur global”.



¿Hubo presiones externas?

Ante versiones que sugerían una posible influencia de Estados Unidos en las decisiones de algunos líderes europeos de no asistir, Jaramillo fue enfático: “Estados Unidos acá no toca ningunas trompetas, no toca ningunos pitos. No estoy insinuando que la venida o la no venida de algunos líderes tenga algo que ver con ese país”, aclaró.



El diplomático desmintió además que exista un desacuerdo con Europa por una supuesta declaración conjunta de condena a los bombardeos estadounidenses en el Caribe, propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“La declaración la hemos venido trabajando hace mucho tiempo. No se ha contemplado una declaración CELAC-UE sobre ese tema puntual. Lo que esperamos es que se reafirme a América Latina como zona de paz”, indicó.



La ausencia de Macron: un tema de agenda, no de distanciamiento

Consultado sobre la ausencia del presidente francés Emmanuel Macron, Jaramillo recalcó que Colombia mantiene una relación “excelente” con Francia.

“El presidente Macron quería venir, hizo hasta lo imposible, pero por motivos de agenda le queda imposible”, señaló tras añadir que el mandatario europeo viajará a otra cumbre en Brasil y que Francia contará con una representación de alto nivel en Santa Marta.

El vicecanciller recordó el respaldo que Francia ha dado a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU para la renovación del mandato de la Misión de Verificación, como muestra del compromiso bilateral.

La ciudad de Santa Marta se prepara para recibir a delegaciones de todo el continente y del viejo continente.

La “Declaración de Santa Marta”, prevista para el cierre del evento, buscará proyectar una posición común en temas globales como la inteligencia artificial, la transición energética y la cooperación para el desarrollo sostenible.

“Acá hay una causa nacional. América Latina es un continente de paz, y eso es lo que defendemos en estos escenarios”, subrayó Jaramillo.

