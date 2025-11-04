En vivo
Von der Leyen se baja de cumbre CELAC-UE Santa Marta por "escasa participación de jefes de Estado"

Von der Leyen se baja de cumbre CELAC-UE Santa Marta por "escasa participación de jefes de Estado"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró esta semana, en su cuenta de X, que "fuerzas ajenas a la paz de América" quieren que fracase la cumbre CELAC-UE en Santa Marta.

Ursula-Von-der-Leyen-AFP.jpg
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

