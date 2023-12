Acore rechaza decisión de revocar la visa del general (r) Jesús Armando Arias

Luego de Estados Unidos le revocará las visas al exgeneral colombiano Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa e hijos, por el rol del militar en la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

La Asociación de Oficiales Retirados, Acore, en una carta abierta al embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, manifestó que no está de acuerdo con la decisión, ya que el general Arias mantiene su inocencia, siendo la razón por la cual no admitirá un delito que no cometió.

El documento también dice que mayoría de colombianos y los Militares , Reservistas y Veteranos consideran que el general es inocente y ha sido un chivo expiatorio de afanes subversivos y deseos de venganza contra el ejército. Asimismo, no comprenden porque la decisión fue extendida también a su esposa ya fallecida y a sus hijos, quienes no han estado comprometidos en actos de corrupción o de violación a los Derechos Humano.

“A hoy, el general Arias Cabrales sigue manteniendo su inocencia. De haberlo querido con el fin abandonar la cárcel pudo haberse sometido a “relatar la verdad” que le fuese requerida en la JEP y reconocer responsabilidad de lo que se le imputa. Por el contrario, el general Arias Cabrales ha sostenido siempre que prefiere morir preso antes que declararse culpable de delitos o crímenes que no ha cometido. La mayoría de colombianos y los Militares”, puntualizó Acore.

