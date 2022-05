Acreedores están dispuestos a invertir dinero para salvar a Justo & Bueno

El empresario Alfonso Giraldo, dijo en BLU Radio que los acreedores de Justo & Bueno están dispuestos a entregar dinero para salvar a la empresa, luego de la liquidación que anunció la Superintendencia de Sociedades.

“Represento a más de 15 acreedores, todos de muy buen tamaño. Esos acreedores están dispuestos a que revisemos cómo convertimos la deuda en capital de la compañía e inyectar otro dinero que permita que los gastos administrativos se puedan dar”, dijo.

Giraldo añadió que la deuda con los proveedores llega a unos 800.000 millones de pesos, por lo que expresó que se debe buscar dinero para pagar las deudas.

“Si la compañía se iba a liquidación, como se iba a ir, pero está suspendida, no hay nada que liquidar. No hay nada, hay que surtir las tiendas con estos proveedores, que los graduaron de acreedores, que están dispuestos a que revisemos el tema, pongamos la canasta básica en los supermercados y paguemos el dinero que se adeuda”, dijo.

La Superintendencia de Sociedades ordenó dar por terminado el proceso de reorganización de Justo & Bueno y enviar a la compañía a liquidación judicial luego del fracaso de las fórmulas para salvar a la compañía.

Según el expediente, hay quejas por el no pago de más de 135.000 millones de pesos en gastos de administración y la SuperSociedades recibió cientos de memoriales: 475 de dueños de locales que piden su devolución y el pago del arriendo, 18 de empresas que le prestaron a Justo & Bueno el servicio de renting de equipos (por ejemplo refrigeradores y congeladores), 25 sobre el no pago de servicios públicos y 112 de empleados que no han recibido su paga.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: