“Activistas venezolanos necesitamos protección”: Luis Peche Arteaga tras atentado en Bogotá

A través de su cuenta en X, el politólogo y consultor de la oposición venezolana Luis Peche Arteaga emitió un nuevo comunicado tras el atentado que sufrió junto al activista de derechos humanos y defensor de la comunidad LGBTIQ+, Yendri Velásquez, el pasado lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá.

En su mensaje, Peche destacó que en Venezuela sigue siendo un riesgo pensar diferente al Gobierno, defender los derechos humanos o alzar la voz, incluso cuando se está fuera de las fronteras del país.

No obstante, calificó como un milagro el hecho de estar con vida junto a su “hermano de vida”, Yendri Velásquez, y aseguró que ese milagro se lo deben a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. “La abrazamos con gratitud, así como abrazamos con profundo cariño todas las muestras de apoyo y preocupación que hemos recibido en estas horas tan difíciles”, expresó.

Aparece video clave en caso de ataque sicarial contra activistas venezolanos en Bogotá. Foto: redes sociales / Noticias Caracol

El politólogo venezolano aprovechó su pronunciamiento para lanzar un llamado urgente: “Los activistas venezolanos necesitamos protección”, afirmó, al recordar que muchos se han visto obligados a buscar refugio en otros países para escapar de la persecución política. Sin embargo, advirtió que la represión ha cruzado fronteras, como lo demuestra el atentado que sufrieron él y Velásquez en la capital colombiana.



“Afortunadamente estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones”, expresó Peche.

El consultor político hizo un llamado a las autoridades colombianas para que adelanten una investigación rápida y transparente, y pidió que este crimen se convierta en una oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad de los venezolanos exiliados, quienes, según él, no pueden vivir en su país, pero, sin protección legal, tampoco pueden hacerlo en un país como Colombia.