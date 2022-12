Actualización de los hechos que son noticia durante este jueves 22 de agosto

Cauca, Nariño y Putumayo, al igual que enfrentamientos entre policías y campesinos que dejan múltiples heridos y varios detenidos.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, busca acercamientos para desactivar los bloqueos, pero insiste en que no se instalará un dialogo hasta tanto no haya compromiso de no alterar el orden público.

Una de las zonas más convulsionadas por cuenta de las protestas es el departamento de Boyacá, el alcalde de Tunja dice que la zona esta sitiada.

César Pachón, líder de los paperos en Boyacá, reveló que el precandidato presidencial del centro democrático, Francisco Santos, y le habría ofrecido apoyo a las protestas.

El Gobierno Nacional decidió suspender el programa de erradicación de cultivos ilícitos de coca en la zona del Catatumbo, como parte de la agenda que se adelanta en la mesa de diálogo, en Cúcuta, con los líderes campesinos de la región.

Este sábado el presidente Juan Manuel Santos estará en el archipiélago de San Andrés. Antes de finalizar el mes, el Gobierno hará pública la estrategia para enfrentar las nuevas pretensiones de Nicaragua sobre el mar caribe.

La posición que tomará Colombia frente a la Corte Internacional de Justicia volvió a generar reacciones, ya son dos los ex presidentes que consideran que se debe acatar el fallo de La Haya, coinciden Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

El Gobierno y la nueva cúpula militar analizaran este jueves los cambios que afrontaran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en una eventual situación de postconflicto, si se firma la paz con las Farc.

La próxima semana será clave para definir la participación política de las Farc. El martes serían radicados dos proyectos de ley que daría vía libre a una circunscripción para la paz, conformada por exguerrilleros que entren a la vida civil.

Paso su primera noche en la cárcel de La Picota en Bogotá, Fabio Salamanca, el joven que mató a dos mujeres por conducir en estado de embriaguez.

Para la próxima semana se espera que el Gobierno de China la comunique el cambio de pena a uno de los siete colombianos sentenciados a pena de muerte en ese país por narcotráfico.

En noticias internacionales, el régimen sirio continuó este jueves el bombardeando la periferia de damasco, después de que ayer la oposición denunciara un supuesto ataque con armas químicas en esa zona que causó unos 1.300 muertos.

En información deportiva, Santa Fe venció 2-1 a patriotas y es el nuevo líder de la liga del fútbol colombiano. Por su parte, Junior goleó 5 por 1 al Cúcuta y quedó en el tercer lugar de la tabla, con 10 puntos, los mismos que Atlético Nacional.

En otras noticias, se registran choques entre campesinos y la policía en el departamento del Huila.

Luego de que resultara quemada una tractomula en la vía Tunja- Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, los campesinos mantienen el bloqueo en la zona.

Luego de momentos difíciles, registrados en las últimas horas, en Ubaté, Cundinamarca, sigue la tensión. Los campesinos insisten en que el Gobierno los escuche.

Más de 22 horas lleva un bloqueo en la zona fronteriza de Paraguachón en La Guajira. Protestan por el anuncio de Nicolás Maduro sobre aumentar el precio de la gasolina.

Este jueves continúa la audiencia de juzgamiento contra el exministro Sabas Pretelt por el caso de la “Yidispolitica”.

En instantes la canciller María Ángela Holguín dará a conocer el informe económico anual realizado por el Oxford Business Group sobre la actividad económica de Colombia y oportunidades de inversión en el mercado internacional.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a uno de los delincuentes más buscadas de la ciudad que se había convertido en el terror de los pasajeros de Transmilenio.

Inspectores de la ONU piden al Gobierno de Bashar Al Assad, poder acceder al área donde se habría producido un ataque con armas químicas que dejó más de mil personas muertas. Sin embargo el régimen sirio se sigue negando a conceder esta solicitud.