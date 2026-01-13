En vivo
Blu Radio  / Nación  / Adriana Jiménez asume como comisionada Creg; se completa quórum en la institución

Adriana Jiménez asume como comisionada Creg; se completa quórum en la institución

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) formalizó la posesión de Adriana Jiménez como experta comisionada, en un momento clave para la agenda regulatoria del sector energético.

Foto: Creg
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

