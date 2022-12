Advierten traslado de recursos de alimentación escolar a programa Ser Pilo Paga

En un debate de control político la senadora liberal Viviane Morales denunció que el Ministerio de Educación ha trasladado recursos de los programas de alimentación escolar, en más de un 40%, al programa de ‘Ser pilo paga’.

"Hay que hacer un balance entre los dos programas. Cuál es más importante en el país, estamos en un momento de recorte fiscal y habrá que decidir. Este Congreso no puede seguir aprobando presupuesto para Ser pilo paga porque cada vez que entra una nueva cohorte supone que el estado se compromete por 5 años hasta que lo saque adelante. Es un programa bonito pero el estado tiene prioridades y la prioridad es con los niños menores de 15 años", dijo Morales.

"El programa Ser pilo paga es un programa hecho a la medida de las aspiraciones políticas de la ministra Gina Parody", complementó.

La congresista aseguró que la jefe de la cartera educativa no ha sancionado a los operadores denunciados por corrupción, lo cual ha permitido que estos sean contratados por entidades territoriales.

Además advirtió que hay una desfinanciación del programa de alimentación escolar para este año.

Por su parte, la ministra Gina Parody dijo que en una de las primeras reuniones con el nuevo fiscal general de la Nación, junto a la directora del ICBF Cristina Plazas, le llevará los carpetas de las denuncias por corrupción para que haya acción en el ente acusador.

"Seguramente voy a terminar denunciada por este debate por injuria y calumnia, como ya me ha pasado en ocasiones pasadas, pero no vamos a permitir que se roben más la alimentación de los niños. Créame senadora, en pocos meses saldrán por lo menos 8 incumplimientos del Ministerio de Educación Nacional y esas mismas personas que están sueltas van a seguir contratando y van a seguir robándose la alimentación de los niños porque una sanción administrativa no es una sanción penal que los hubiera terminado para siempre", respondió Parody.

Entre tanto, la ministra de Educación, Gina Parody, desmintió que el dinero del programa de Alimentación Escolar se esté desviando para el Programa Ser Pilo Paga.

“Somos muy respetuosos de los recursos públicos y nunca permitiríamos que se pusiera en riesgo algo tan fundamental como la alimentación de los niños. El programa Ser Pilo Paga tiene sus propias fuentes de financiación”, comentó.

