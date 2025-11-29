Aerocivil aclara falla en aviones A320: "Es motivo suficiente para detener toda la operación”

Colombia amaneció este sábado 29 de noviembre enfrentando una crisis inesperada en su sistema aéreo. La compañía Airbus ordenó dejar en tierra, de manera inmediata, todos los aviones de la familia A320 en el mundo debido a una falla detectada en uno de sus sistemas de control, afectado por tormentas solares registradas en octubre. La decisión impacta a miles de viajeros, especialmente de Avianca, y obligó a una reorganización urgente en aerolíneas y entidades del sector.

La situación llevó al Ministerio de Transporte, a la Aerocivil y a las compañías aéreas a instalar un Puesto de Mando Unificado para monitorear la emergencia, mientras miles de usuarios reclaman claridad sobre retrasos, reembolsos y reacomodaciones. En medio de la contingencia, el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación aérea de la Aerocivil, explicó en Mañanas Blu el alcance técnico del problema y dejó una frase que marcó la entrevista.



Aerocivil actualiza falla software Airbus en Colombia

Durante la conversación, el coronel Otero detalló que la falla detectada por Airbus se originó cuando uno de los aviones presentó “una actitud no comandada de pitch”, es decir, un movimiento inesperado de la nariz sin intervención de los pilotos ni de la tripulación. “Una actitud no comandada en el avión es motivo suficiente para detener toda la operación”, dijo, subrayando la gravedad del hallazgo y la obligación de actuar antes de que el software comprometiera la seguridad de vuelo.

El sistema afectado corresponde al ELAC, encargado de controlar el elevador del avión y permitir que la aeronave ascienda o descienda con precisión. Tras la investigación, Airbus determinó que la radiación solar intensa podía alterar datos críticos dentro del software, por lo que ordenó una actualización inmediata de la flota mundial: cerca de seis mil aviones, de los cuales 131 operan en Colombia.

En el país, Avianca es la más impactada con 125 aeronaves, aunque la aerolínea aclaró que las cancelaciones del viernes no estaban relacionadas con la alerta, aun cuando sí tuvo que cerrar temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. JetSmart reportó afectaciones mínimas y Latam solo un vuelo a San Andrés. La Aerocivil estableció que todos los aviones A320 deberán suspender sus operaciones desde las 7 de la noche de este sábado.



Estimados clientes: ​



Debido a una actualización urgente de software requerida por Airbus (fabricante de gran parte de nuestra flota), nuestra operación se verá afectada de manera importante entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.​



Les recomendamos:​​



•⁠ ⁠Estar… pic.twitter.com/vWfkvlxr77 — avianca (@avianca) November 29, 2025

Reacomodaciones, reembolsos y coordinación con aerolíneas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, pidió reforzar la atención a viajeros, garantizar alternativas reales y evitar incrementos en los precios de los tiquetes. Avianca informó que reacomodará a los pasajeros en los vuelos disponibles propios o de aerolíneas aliadas, permitirá reprogramaciones sin penalidad hasta 180 días y ofrecerá reembolsos a quienes los soliciten.

Según la Aerocivil, cerca de 14.000 personas resultarán afectadas durante el proceso de actualización, que podría tardar hasta el 8 de diciembre. Mientras avanza la instalación del software y se normaliza la operación, la entidad pidió paciencia y reiteró que todas las decisiones se toman bajo un principio inamovible: la seguridad operacional.