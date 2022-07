Afrontar la política de drogas implica iniciar debate sobre la legalización: Francia Márquez

Luego de reunirse esta mañana con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez , visitó el Instituto Patria de Buenos Aires, donde durante su discurso dijo que en Colombia la política de drogas no ha funcionado de manera correcta.

"La paz no se logra si no logramos resolver la política de drogas que ha servido para dejar muertos en los territorios y la riqueza en los bancos”, dijo.

Pero la vicepresidenta electa fue más allá y propuso abrir el debate sobre la legalización de las drogas. “Afrontar la política de drogas implica poner desde Colombia y en la región el debate de la legalización como un camino para resolver tantos años de sufrimiento profundo para las comunidades”, mencionó.

Por otro lado, Márquez dijo que uno de los desafíos del nuevo gobierno será atender el consumo problemático, no desde una lógica de criminalidad, si no desde una lógica de salud. También señaló que en el país no ha habido un control para que los jóvenes no caigan en las sustancias psicoactivas, y que, por el contrario, en los barrios populares los han estigmatizado y asesinado bajo las políticas criminales.

Francia Márquez adelanta una gira por la región que arrancó en Brasil. Además, estuvo en Chile, donde se reunió con el presidente de ese país, Gabriel Boric. En las próximas horas se espera que salga de Argentina hacia Bolivia.

