Aftosa en Yacopí no era de laboratorio: ICA sobre versión de “manos criminales”

Al respecto, la directora de Epidemiología del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Olga Lucía Díaz, dijo que desde el punto de vista científico hay varias hipótesis que tienen que ser comprobadas, en cada uno de los focos.



En el caso de Tame y Cúcuta, la funcionaria manifestó que es probable que provenga de Venezuela. Sin embargo, dijo, en el caso de Yacopí, no se ha podido establecer cómo llegó el virus a ese municipio de Cundinamarca.



“Yo le puedo decir a nosotros como ICA. Pudo ser una transmisión mecánica, pero quién lo llevó no nos corresponde a nosotros”, expresó.



En ese sentido, agregó que no le corresponde al ICA decir que el virus llegó por manos criminales: “Eso le corresponde a otros entes de investigación”.



Sin embargo, la funcionaria expresó que la cepa que encontraron en el municipio fue una “cepa de campo y no de laboratorio”, una información que contradice lo afirmado por el ministro de Agricultura.



“Debe ser una cepa que está circulando en el vecino país, seguramente y fue traída. El virus seguramente vino de allá y está comprobado que es una cepa de campo”, explicó.



