Agencia de Defensa solicitará casos de conflicto a CIDH para ser juzgados por la JEP

El Gobierno le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los casos que estén relacionados con el conflicto armado en Colombia regresen al país para que sean juzgados por la JEP.

La solicitud la hará en los próximos días la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante la CIDH, quien tiene abierto y en trámite 996 casos, de los cuales 611 ya fueron notificados por la Comisión al país. De estos, el 58 % están relacionados con el conflicto armado en el país, según dijo Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa.

“Le planteamos la inquietud a la Comisión Interamericana porque entendemos que el sistema de la JEP hay que fortalecerlo, es un sistema creado para ejercer justicia en todos los hechos directos e indirectamente relacionados con el conflicto y si la comisión interamericana actúa de manera subsidiaria hay que resolver esa inquietud”, comentó Gómez.

Varios de los casos que investiga la CIDH están relacionadas a secuestro, falsos positivos, masacres en municipios, el caso de la Unión Patriótica y utilización de menores de edad en el conflicto.

Según Gómez, esta medida permitirá que la jurisdicción nacional atienda las violaciones a los DDHH, legitimando a si la JEP creadas para este fin tras la firma de paz con las Farc.

En cuanto a las peticiones recibidas por esta la CIDH, Colombia se mantiene como el segundo con 488 peticiones presentadas en 2018, solo después de México, que presentó 913 peticiones.

Asimismo, Gómez puso como ejemplo que no todos los casos que están llegando a la Comisión son por temas de derechos fundamentales, a pesar de que ese sistema es subsidiario al sistema judicial colombiano deberían admitirse.

“Este año nos notificaron de una queja de una señora y su hija que presentaron ante la Comisión Interamericana un reclamo porque el Consejo de la Judicatura, que ocupa el edificio vecino de la casa que ellas tienen en el eje cafetero, les ha causado humedad en la pared, y el Consejo de la Judicatura no se los arregló ese año, nosotros hicimos una verificación y la casa no se ha caído y no sabemos si la humedad se arregló” expreso Gómez.

De igual forma, Gómez dijo que para evacuar los casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene Colombia es necesario impulsar soluciones, como reunirse con las víctimas, buscar soluciones a las denuncias y dijo que antes el tiempo promedio para que el país fuera notificado se demorada 4,6 años y ahora, es de 5,4 años.