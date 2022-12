Aida Victoria Merlano entregó una camioneta a la Fiscalía

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, que este viernes cumplió un mes de haberse fugado, envió inicialmente un oficio a la Fiscalía en el que manifestó su interés de entregar una camioneta Toyota Prado requerida por el ente acusador con fines de extinción de dominio.

Se trata del vehículo de placas MBK 772, matriculado en Bogotá, color gris plateado. En su misiva, Aida Victoria Merlano expresaba su interés de colaborar con la justicia muy a pesar "de los atropellos y abusos de algunos funcionarios judiciales", sin embargo, esta carta no fue recibida.

"Yo envié una carta anunciando que iba a mandar el vehículo, yo quería que la radicaran para que no me pararan y me humillaran públicamente en el momento en que estuviera llevando la camioneta y resulta que cuando llevé a radicarla, no me la quisieron recibir hasta que llevara el vehículo", contó Merlano Manzaneda.

Entonces, la entrega solo se materializó hacia las 5.00 de la tarde de este viernes en un parqueadero de la Sijíin en el norte de Barranquilla, hasta donde llegó personalmente a dejar el vehículo en manos de las autoridades.

A esta hora Aida Victoria Merlano hace entrega de una camioneta que también había sido requerida por la @FiscaliaCol con fines de extinción de dominio #VocesySonidos. pic.twitter.com/wLyhjmdHom — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 1, 2019

"Entiendo que (las autoridades) están persiguiendo un fin, que no es extinguir los bienes de mi mamá, porque son lícitos. Lo que quieren es que mi mamá, donde esté, se asuste y se vea obligada a salir", manifestó.

"Y le quiero enviar un mensaje a ella donde esté: no soy una persona débil ni tonta, ellos no se están metiendo con una pelada de 20 años que no tiene conocimiento de nada, soy una persona inteligente. No me van a asustar, no me van a amedrentar", concluyó, dejando claro que "ya no hay más bienes", pendientes por entregar.

