Al menos 336 postulados a JEP no demostraron ser de las Farc

BLU Radio conoció que, según las estadísticas de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, hasta la fecha 336 postulados no tuvieron la acreditación de pertenecer a las Farc y no estuvieron en los listados de la Oficina del alto comisionado para la Paz.



Para la Procuraduría, este tipo de situaciones es preocupante y, por ello, advirtió que está adelantando acciones para solicitarle a la JEP que envíe a la justicia ordinaria los procesos de "los colados".



El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, explicó que fue enviado un concepto a ese tribunal tras detectar que Osías Riascos Ocampo, Santos Román Narváez Ansazoy y Julio Armando Belalcázar Estación, quienes están solicitados en extradición, se hicieron pasar como exintegrantes de las Farc.



"La Procuraduría estará atenta para que, así como en estos casos, en los futuros en donde se pretenda colar personas que no cumplen los requisitos o que cometan delitos posteriores al acuerdo no puedan ser beneficiados con las garantías de la Justicia Especial de Paz", afirmó el viceprocurador.



El Ministerio Público insistió en que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, “ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo”.