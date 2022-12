Alcalde de Cúcuta denunciará ante CPI a Maduro, Cabello y a Tarek William Saab

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, confirmó en los micrófonos de BLU Radio que denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello; y al defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab.

Ramírez señaló que esta medida la toma debido a la “deportación masiva y sin cumplir con ninguno de los requisitos”, por lo que a título personal ha decidido adelantar esta demanda vía internet.

De igual manera, Donamaris Ramírez ha dicho que celebra el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de continuar con las maniobras diplomáticas para lograr que la crisis humanitaria por el cierre de la frontera se abordado en un ámbito internacional.

El burgomaestre aseguró que la presión internacional “será la que obligue al presidente del vecino país a sentarse a dialogar, Maduro tiene el agua hasta el cuello y más arriba, él necesita préstamos internacionales y no creo que nadie le preste a un presidente que tiene quebrado a su país por el mal manejo económico”.

Ramírez no dudó en tildar a Maduro de “tirano” y recalcó que no es posible que no permita el paso de niños y niñas que viven en Ureña para que continúen con sus estudios en Cúcuta, por lo que celebra la petición de medidas cautelares del Procurador General, Alejandro Ordóñez ante la CIDH.

