Alcalde de Tame tras ataque a base militar: “Hay áreas que controla el ELN”

El reciente atentado terrorista con explosivos perpetrado contra la base militar de Puerto Jordán, ubicada en jurisdicción del municipio de Tame, Arauca, que dejó un soldado muerto y seis heridos, ha puesto nuevamente en el centro del debate la crítica situación de orden público en el oriente del país y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales.

Tras el ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, hizo declaraciones contundentes que confirman la precaria soberanía estatal en ciertas zonas, al tiempo que reafirmó la necesidad imperiosa de retomar los diálogos de paz.

En diálogo con Mañanas Blu, abordó la compleja realidad del conflicto armado en su territorio, una zona históricamente afectada por la confrontación. Al ser consultado sobre si el ELN mantiene control sobre su municipio, el mandatario respondió con una declaración que resume la situación de años:

"Hay áreas que controlan el ELN y eso lo sabemos y lo sabe el país". Este reconocimiento se da en el contexto de un territorio que, según el alcalde, es "bastante vulnerable, montañosa" y de difícil acceso y control para el Ejército Nacional.



El ataque, ocurrido aproximadamente a las 3 de la tarde, se produjo en una estación militar que se encuentra en un área rural donde históricamente el ELN mantiene una fuerte presencia. Si bien al momento de la entrevista no se había emitido un informe oficial detallado sobre el grupo responsable ni la naturaleza exacta del armamento, la información preliminar y la historia de la zona apuntan al ELN. Además del Ejército de Liberación Nacional, en esta área rural, limítrofe entre Tame y Arauquita, también hacen presencia disidencias de las Farc.

El alcalde Bastos recordó que esta no es la primera vez que esta cantón militar de Puerto Jordán es blanco de ataques. La misma base fue atacada el 17 de septiembre del año pasado, y se especula que la ofensiva actual utilizó "las mismas móviles, sí, a través de tatuos o de armas no convencionales".

Escuche aquí la entrevista: