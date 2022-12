Alcaldía de Piedecuesta revisa contrato de Internet por deficiencias en el servicio

Funcionarios de la Alcaldía de Piedecueta están revisando el contrato adjudicado a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) para prestar el servicio de Internet por más de 3.000.000 millones de pesos en la administración del exalcalde Danny Ramírez.

“Hemos tenidos reportes de fallas en el servicio, estamos realizando la verificación completa de cual es el alcance y los compromisos contractuales, porque algunos componentes técnicos no están detallados y la suma que se le cobra al municipio, es bastante alta, cerca de 75 millones de pesos mensuales”, afirmo el secretario General de la Alcaldía de Piedecuesta, Jaime Báez.

En una carta que fue enviada a ETB, la Alcaldía de Piedecuesta cuestiona que el contrato firmado el 15 de mayo de 2019 “carece de un anexo que indique el valor económico de los servicios, limitándose a señalar que su plazo será por hasta 60 meses”.

En el requerimiento dice la Alcaldía que “el municipio debe garantizar que no exista ningún sobrecosto o valor no justificado que se cobre, que pueda dar lugar a posteriores acciones de responsabilidad fiscal, que recaen no solo sobre el municipio sino también sobre el contratista, en este caso ETB, de acuerdo a lo señalado en la Ley 1474 de 2011: anticipada así sea uno solo el servicio terminado, la convertiría claramente en una clausula leonina y abusiva, prohibidas en los contratos”.

El secretario General de la Alcaldía de Piedecuesta, Jaime Báez, señaló que la Oficina Jurídica está analizando el contrato porque se comprometen recursos de tres gobiernos, “vamos a preceder a realizar solicitudes jurídicas y técnicas que garanticen un buen servicio, porque se han recibido reportes de fallas del mismo”.

ETB se comprometió a entregar un servicio eficiente en las oficinas centrales de la Alcaldía de Piedecuesta, el Concejo Municipal, las comisarias y las dependencias que se encuentran en el Centro Comercial De La Cuesta.

“Solicitamos se nos informe si durante los 60 meses del contrato se facturará un valor mensual de $54.347.800 o superior, pues a simple vista, sin incluir aumentos, indexaciones, actualizaciones o demás, esto arroja un valor de $3.260.868.000…”, dice la carta de la Alcaldía de Pidecuesta a ETB.

Carta de la Alcaldía de Piedecuesta:

