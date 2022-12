Alertan sobre falta de control de alcaldías en normas de sismo resistencia

Frente a la actual problemática que enfrenta hoy el sector de la construcción respecto al cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el déficit de control por parte de las alcaldías, Juan Carlos Salazar, Gerente general de PPF (Protección pasiva contra Fuego) sostuvo que “la alcaldías deben agudizar su proceso de control frente a las edificaciones nuevas y realizar una inspección de tallada de la normatividad de sismo resistencia vigente, es muy preocupante que más del 60% de las construcciones no cuenten con este tipo de protección”.



El numeral J del reglamento NSR10, está encaminado a cobijar uno de los temas más importantes a nivel internacional en términos de “seguridad” que es la misma contra unos de los principales problemas de desastres y muertes en las construcciones: los Incendios en las edificaciones de todo tipo.



Al respecto, desde Presidencia se sancionó la ley 1796 del 13 de Julio de 2016, conocida como la “Ley de vivienda segura” busca generar medidas adicionales para proteger al comprador o arrendatario de edificaciones de uso residencial; mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de los curadores urbanos.



Salazar, además de hacer un llamado a las entidades encargadas entrega unas recomendaciones a los constructores y compañías para cumplir con la norma:



1. Lo primero es ser conscientes que es una inversión de alto costo, sin embargo, este se puede reducir haciendo un equilibrio entre ahorro de materiales y alcance de la protección pasiva.



2. Tener conocimiento de la norma, pues esta da herramientas para no proteger si no es necesario, por ejemplo, las estructuras en cubierta metálica se deben salvaguardar si tienen menos de 7,5 mts de altura, hay casos en que la cubierta está a 7 mts , es más económico hacer la ampliación que tener que pagar por el servicio de protección.



3. Determinar el mejor método de protección, de acuerdo a las necesidades de cada una se establece si es mejor proteger con pintura, mortero o placas(no se utiliza mucho) solo para diseños arquitectónicos innovadores, en varios casos se puede hacer una protección mixta.



4. Establecer el tiempo de protección, clasificar la edificación y sus necesidades es clave para ahorrar costos, para esto es clave conocer la norma actualizada, pues ha cambiado la categorización de riesgo de incendio, pues de este depende si debe ser a una o dos horas; tener en cuenta el clima dónde se encuentra la construcción, es vital, pues cada uno tiene un manejo diferente.



5. Contratar una empresa experta, si bien el método más usado es pinturas, un maestro de obra no tiene el conocimiento necesario para hacer uso de los equipos especiales y la aplicación correcta.



Finalmente, para poder hacer seguimiento al cumplimiento de la obra, las alcaldías locales deben velar por la capacitación del personal idóneo capaz de identificar si las edificaciones cuentan con cumplimiento de la norma y “una vez concluidas las obras el supervisor deberá expedir un certificado técnico en el cual manifieste que la edificación se construyó de conformidad con la licencia de construcción y cumpliendo las normas de sismo resistencia”, puntualizó Salazar.

