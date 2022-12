Alex Vernot revela razones por las que, según él, Fiscalía no lo capturó

En una carta publicada este viernes, Alex Vernot, abogado de Carlos Mattos -detenido por supuestamente intentar sobornar a un testigo para que no declarara contra su cliente-, asegura que detrás de su caso hay una Fiscalía “corrupta” y varios abogados que representaron la contraparte de Mattos en el pasado, para ganar la representación exclusiva de la marca en Colombia.

-Caso Mattos y el supuesto soborno a funcionarios judiciales para ganar representación de la marca:

En ese primer punto, el abogado Vernott hace referencia a las supuestas inconsistencias que hay en el caso contra Carlos Mattos por supuestamente haber manipulado despachos judiciales para ganar la representación exclusiva de la marca Hyundai.

“La verdadera motivación de este caso es una conspiración urdida desde la Fiscalía y por fiscales corruptos que tienen relación con el caso, que trabajan en equipo con el abogado Jaime Lombana y su cliente Eljuri (nuevo representante de la marca Hyundai y contraparte de Mattos) y que quieren evitar que se sepa que el caso de las más de 10 captura realizadas en caso de supuesta corrupción en el sistema de repartos, se hicieron sobre una prueba falsa construida por abogados de ElJuri: Malo y por Lombana cierro comillas”, expresa Vernott en la carta.

El abogado también aseguró que tiene pruebas de que tres exagentes del CTI, que tuvieron primero el caso contra Mattos, aseguraron que no se podía probar que el proceso había sido direccionado al Juzgado 6 Civil de Bogotá (donde han capturado a varios funcionaros) y que luego dictó medidas cautelares.

“Para estas medidas cautelares se prestó caución de más de 35 millones de dólares, unos 90.000 millones de pesos. Esto pasó bajo la asesoría en Néstor Humberto Martínez, no la mía. Él sabe que yo no tenía nada que ver con el caso Hyundai, porque él era el que lo manejaba”, agrega Vernott al plantear la duda de si “Néstor Humberto Martínez sabía toda la porquería que se estaba ventilando en este caso. Yo no puedo creer que sí. Si es así, él debe renunciar del cargo y los fiscales corruptos que están sirviendo a Malo, a Eljure y a Lombana deberán ser investigados”.

Incluso, añade el abogado que cuando el fiscal general dijo públicamente que había evidencia de la manipulación del caso Hyundai, se preocupó por él pues era amigo del pasado y era él quien había dirigido el caso como abogado jefe, trayendo a abogados muy importantes como el expresidente de la Corte Suprema Carlos Ignacio Jaramillo.

Las razones anteriores son lo que Vernott califica como hechos irregulares en el caso contra Mattos. Sin embargo, dice que la verdadera motivación de su detención es el artículo de Gonzalo Guillén sobre bienes del fiscal en Madrid, París y Estados Unidos.

Esto, según explica, “porque él no está exento de cumplir con la ley y de evadir impuestos. Segundo, si él está tapando el ocultamiento de las verdaderas pruebas del CTI y que están en el sistema de la Fiscalía llamado comúnmente Spoa, como nos lo dijeron los investigadores del CTI de la época, en entrevistas que hicimos en Perú, Pereira y Boyacá, que prueban que no hay evidencia legal que el caso hubiera llegado al juzgado sexto por ataque cibernético”.

“Esos investigadores les pidieron desde nivel central (me reservo nombres por ahora) que cambiaran el dictamen, es decir que sí había manipulación. Como no obedecieron, lo sacaron de sus oficinas y los trasladaron fuera de la ciudad. Esto nos lo contaron y estaban dispuestos a declarar con vídeo, pero fueron comprados, a dos de ellos los contrataron por 250.000 dólares a cada uno, por tres años de trabajo en Ecuador, y les daban un carro”, dice el documento.

El abogado hoy capturado dice que esas conversaciones fueron con el señor Marcos Malo en Ecuador, hasta donde se trasladaron.

Aclara también que los verdaderos dictámenes del CTI se conocen hace más de dos años aproximadamente. “Yo creo que sobornaron altos funcionarios de la Fiscalía y fiscales para ensuciar al antiguo distribuidor (Mattos)”, añade la misiva.

-¿Cómo llegó Vernott al abogado Luis David Durán a quien, según la Fiscalía, sobornó para que no incriminara a Mattos en su testimonio?

Vernott escribe que, según los tres investigadores del CTI, estos descubrieron que había entre 15 y 30 casos del grupo AVAL, que habían sido direccionados a un juez en particular y que este siempre manejaba los casos de hipotecas y pagarés.

“Ellos informaron al nivel central y les dijeron que eso no era interés del caso, que necesitaban probar que se había manipulado el caso Hyundai”, dice el documento.

Según Vernott, fue justamente en ese punto cuando fue a la cárcel a contarle eso a “Luis David Durán, abogado el anterior distribuidor de Hyundai (Mattos), en la cárcel modelo, donde lo visité y le dije que personal de la Fiscalía, fiscales, estaban trabajando para ElJuri, Malo y Lombana”.

“También le dije que no se rindiera, que no se fuera a dejar convencer de ellos que este caso era fabricado. Él dijo que él sabía que esa prueba del Consejo Superior de la Judicatura era falsa y dijo que iba a avanzar”, finalizó.

Vernott también dijo que, como amigo de Gonzalo Guillén, “claro que sabía sobre esa investigación de lavado de dinero y otras, así como también que ha informado de esto a políticos importantes”.

“Pero para que le quede claro al fiscal, a su familia, y a quien respeto y conozco, yo no tengo el poder de decirle a Guillén que escribir o no escribir, y si lo tuviera no lo usaría, porque aunque no estoy de acuerdo con él en todo, como tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas con Petro, creo que yo esos muros de contención de una sociedad podrida”, concluyó.