Algo extraño pudo suceder en cabina de avión de Chapecoense: esposo de controladora

En entrevista con Mañanas BLU, Carlos Acosta, esposo de la controladora aérea Yaneth Molina, la mujer que atendió el vuelo del Chapecoense desde la torre de control del aeropuerto de Rionegro, el día del accidente, no descartó que los hechos vayan mucho más allá de lo que hasta ahora se conoce.



El hombre, que también es controlador de profesión, hizo referencia a la hipótesis de un posible secuestro del que habla en su libro, denominado “Yo también sobreviví”.



“Como escritor dejo algo a la imaginación y es que no es normal que en un vuelo, en el que la cabina hay tres tripulantes, suceda una situación de emergencia que no es reportada por ninguno de ellos, más cuando uno de ellos estaba encargado de las comunicaciones”, manifestó.



En ese sentido, Acosta manifestó que “algo extraño pudo suceder” en la cabina del vuelo 2933 de LaMia, que transportaba a los jugadores de Chapecoense.



“De acuerdo a los reportes oficiales, parece que las grabaciones en los últimos minutos en la cabina no quedaron registrados”, puntualizó.



De otro lado, Yaneth Molina manifestó que regresó a trabajar dos meses después del accidente y que trata de llevar una vida lo más normalmente posible.



“Yo solo atendí ese vuelo, hice los procedimientos que tenía que aplicar en ese momento. Hice lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio. Eso me hizo quedar tranquila”, puntualizó.



