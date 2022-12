Algunos miembros de las Farc están haciendo proselitismo político: Fedemunicipios

La Federación Nacional de Municipios advirtió que los miembros de las Farc han hecho proselitismo político en algunas zonas de preagrupamiento.

"Hay municipios donde la guerrilla de alguna manera ha querido desconocer el papel de los alcaldes, por Constitución y por ley, y pretenden hacer cosas que requieren permisos de los alcaldes. En algunos municipios se ha visto intervención indebida en política porque hacen reuniones con las comunidades para hablar mal del mandatario local ", dijo Gilberto Toro, director ejecutivo de la entidad.

Según Toro, esta situación genera un ambiente poco propicio para que se adelante el proceso de paz bajo reglas claras.

"Si la guerrilla no entiende que llegar a esos campamentos no es para hacer proselitismo político en contra de los mandatarios locales y haciendo campañas con temas que no corresponden a la realidad el proceso podría tener muchas dificultades", señaló.