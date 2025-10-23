Aliadas advierte consecuencias por crisis diplomática entre Colombia con Estados Unidos

Aunque no se han anunciado medidas arancelarias, la desconfianza internacional crece y afecta la inversión, el empleo y la estabilidad institucional. En este contexto, Aliadas, una asociación del sector privado, valora el restablecimiento de los diálogos entre ambos gobiernos y reitera la importancia de mantenerlos abiertos, con respeto y resultados concretos que fortalezcan la confianza mutua.

En momentos de tensión, la diplomacia y la cooperación deben ser los pilares fundamentales. El aislamiento no es una opción viable, ya que conlleva la pérdida de oportunidades y el debilitamiento de la posición internacional del país.

“Creemos que el bienestar del país depende de una acción conjunta, coherente entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad. Recordamos que quien dirige los destinos de la nación debe representar a todos los colombianos, y que su liderazgo debe reflejar unidad, serenidad y compromiso con la estabilidad que Colombia necesita para afrontar los desafíos de la región y del mundo actual”, María Claudia Lacouture, líder de Aliadas.

La colaboración entre ambas naciones ha permitido fortalecer las capacidades institucionales, impulsar iniciativas sociales, apoyar la seguridad ciudadana y fomentar la inversión productiva en regiones vulnerables, por lo que la disparidad ideológica entre mandatarios no debe poner en riesgo el legado de cooperación y los beneficios que esta relación ha generado para el país.



Aliadas, gremio de gremios, pide a todos los sectores a trabajar en defensa de la estabilidad nacional, puesto que “la nación no puede ser el precio de un desencuentro político”.