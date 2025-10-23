En vivo
Aliadas advierte consecuencias por crisis diplomática entre Colombia con Estados Unidos

Aliadas advierte consecuencias por crisis diplomática entre Colombia con Estados Unidos

Aliadas expresa su profunda preocupación por los posibles impactos en la economía, la seguridad y el bienestar de los colombianos, ante las recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Representantes de Aliadas.
Foto: AmCham Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Aunque no se han anunciado medidas arancelarias, la desconfianza internacional crece y afecta la inversión, el empleo y la estabilidad institucional. En este contexto, Aliadas, una asociación del sector privado, valora el restablecimiento de los diálogos entre ambos gobiernos y reitera la importancia de mantenerlos abiertos, con respeto y resultados concretos que fortalezcan la confianza mutua.

En momentos de tensión, la diplomacia y la cooperación deben ser los pilares fundamentales. El aislamiento no es una opción viable, ya que conlleva la pérdida de oportunidades y el debilitamiento de la posición internacional del país.

“Creemos que el bienestar del país depende de una acción conjunta, coherente entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad. Recordamos que quien dirige los destinos de la nación debe representar a todos los colombianos, y que su liderazgo debe reflejar unidad, serenidad y compromiso con la estabilidad que Colombia necesita para afrontar los desafíos de la región y del mundo actual”, María Claudia Lacouture, líder de Aliadas.

La colaboración entre ambas naciones ha permitido fortalecer las capacidades institucionales, impulsar iniciativas sociales, apoyar la seguridad ciudadana y fomentar la inversión productiva en regiones vulnerables, por lo que la disparidad ideológica entre mandatarios no debe poner en riesgo el legado de cooperación y los beneficios que esta relación ha generado para el país.

Aliadas, gremio de gremios, pide a todos los sectores a trabajar en defensa de la estabilidad nacional, puesto que “la nación no puede ser el precio de un desencuentro político”.

