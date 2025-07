Alias '19' lanza mensaje a Gustavo Petro y pide que se reúna con la Primera Línea

El 4 de junio de 2021, en medio de la violencia que azotaba el país por el estallido social, específicamente en el Portal de las Américas, un hombre fue amarrado, rociado con gasolina y presuntamente amenazado con ser incendiado. Ese hecho marcó el inicio de un proceso judicial que este 2025 cierra un capítulo.

Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias '19', líder del llamado Portal Resistencia en el sur de Bogotá, fue condenado inicialmente a 14 años y 5 meses de prisión. Esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó su responsabilidad en el delito. Su abogada había pedido la absolución, sin embargo le fue negada.

En una entrevista con Más Allá del Silencio, alias '19' dio detalles del proceso judicial, de lo que ha vivido en la cárcel y de los reclamos que le hace al presidente Gustavo Petro por lo que afirma fue "dejarlos solos".

“Se veía venir. Se demoraron dos años y medio en contestar la apelación para dar una respuesta tan mediocre como esta”, dijo frente al proceso judicial.

Además, aseguró que la noche de los hechos ni siquiera estaba en el lugar y cuestionó la legitimidad de los testigos, a quienes señala como infiltrados de la policía.

“Uno era conocido como ‘El Enfermero’, el otro, Darwin. Salieron del grupo por conflictos internos, pero terminaron entregándonos. Sabemos que había complicidad con la policía, es real”, dijo.

El hombre se describió como una voz representativa del movimiento y no como un cabecilla, además, contó que su rol comenzó tras dejar su vida en La Calera y llegar al portal como manifestante en mayo de 2021.

Alias ‘19’ se burla tras confirmación de condena por tortura: “Me parece absurdo” Foto: Fiscalía

“Yo salí con un bafle de La Calera, cantaba rap en los buses. Era el primero de mayo. Ahí comenzó todo”. Durante casi tres meses alias '19' lideró a decenas de jóvenes en protestas que, según él, buscaban diálogo con el gobierno de Iván Duque.

Sobre el suceso con la guaya que decapitó a un joven en la avenida Cali, el hombre fue evasivo: “Yo no sé si era para un policía o no. Esas guayas se usaban para bloquear vías, no para matar gente”, comentó.

Desde el 1 de septiembre de 2022 alias '19' ha pasado por tres de las cárceles más seguras del país: La Picota, La Tramacúa y donde se encuentra actualmente.



Alias '19' sobre Gustavo Petro y la Primera Línea

Durante la entrevista se profundizó en las promesas del Gobierno de Gustavo Petro de liberar a los jóvenes del estallido social. Alias '19' dijo que cree que el presidente no ha intervenido por estrategia política, porque cualquier acción sería usada en su contra: “Dirán que ayuda a criminales. Siempre lo harán”.

Alias '19' Foto: Fiscalía

“No hemos recibido ni una visita. Nos estigmatizaron. Dicen que somos criminales. Pero parte de que el Gobierno esté en el poder fue por el sacrificio que hicieron los jóvenes a nivel nacional, por toda esa gente que salió”, afirmó .

Además, alias '19' reconoció que cometió errores, según él, motivados por la necesidad.