Alias ‘19’ no sería beneficiario de liberación como gestor de paz

Luego de la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de liberar a cerca de 200 jóvenes de la Primera Línea, detenidos durante el estallido social entre 2019 y 2021, las críticas se centraron en que varios de estos jóvenes están siendo judicializados por delitos graves y violación a derechos humanos.

Uno de los casos es el de Sergio Andrés Pastor, conocido con el alias ‘19’ , líder del grupo “Resistencia Portal Américas”, responsable de coordinar el vandalismo y de poner a la gente a enfrentarse a la fuerza pública. Pastor fue condenado hace unas semanas por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

Publicidad

De los temores que podría generar la medida se encuentra la posible salida de este condenado de la cárcel como vocero del Gobierno y gestor de paz. Pero, según las prerrogativas aprobadas en la ley de orden público, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico y exjuez de la República, Pedro Suárez Vacca, dejó claro que este beneficio que contempla la ley no es absoluto.

“Hay un tipo de delitos que no van a ser cobijados por esta liberación. Consideramos que delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con la tortura y graves, no podrán ser liberados y el Gobierno lo sabe. Creemos que alias ‘19’ no va a ser objeto de esta decisión”, señaló.

El congresista, parte de la comisión accidental de la Cámara para verificar las condiciones jurídicas y derechos humanos de los detenidos por la protesta social, explicó que quienes sean acogidos por esta liberación deberán continuar su proceso judicial y tendrán varias limitaciones, como por ejemplo la prohibición de salir del país, no pueden participar en actividades relacionadas con los motivos por los que fueron apresados y las condiciones serán establecidas por el juez que lleva el caso.

Publicidad



¿Por qué condenaron a alias ‘19’ y a tres integrantes más de la Primera Línea en Bogotá?

Cabe recordar que un juez especializado de Bogotá encontró culpable el pasado lunes, 31 de octubre, a Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, y a tres señalados miembros de la Primera Línea por tortura, vandalismo y agresiones a la fuerza pública.

Publicidad

La decisión se tomó después de que el juzgado valorara las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación en las que se demostró que dichas personas “se concertaron y actuaron coordinadamente para realizar distintos actos de vandalismo, tortura a particulares y agresiones contra la fuerza pública en el suroccidente de Bogotá”.

Alias ‘19’ sería uno de los articuladores del grupo ‘Resistencia Portal Américas’ y Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, tres señalados integrantes.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales indicó que alias '19' y los demás sentenciados, desde el 28 de abril de 2021, se reunieron en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa”, resaltó el ente.

Allí, los condenados se habrían abastecido de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas, los cuales usaron para llevar a cabo actos vandálicos contra el portal Américas de TransMilenio, así como para agredir a la fuerza pública, según detalló la Fiscalía.

Publicidad

Asimismo, a través de la evidencia fílmica, fotográfica y testimonial acreditó que estuvieron involucrados en los hechos ocurridos en un parque cercano a la Avenida Ciudad de Cali con Calle 13, el 4 de junio de 2021.

Dicho día, retuvieron por más de dos horas y torturaron a un transeúnte con el supuesto de que pertenecía a la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte del ente acusador, le robaron las pertenencias, lo golpearon, hirieron con armas cortopunzantes, amarraron a un árbol, cubrieron con pintura y le rosearon gasolina con la amenaza de prenderle fuego.

Publicidad

Le puede interesar: