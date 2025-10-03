En vivo
Altas cortes rechazan hechos de violencia y llaman a la convivencia pacífica

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Consejo de Estado coincidieron en que el país debe reflexionar sobre las expresiones de odio y agresión, y reiteraron que la independencia judicial es un pilar de la democracia.

Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

En el marco del Congreso Confecámaras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Tejeiro, condenó los ataques contra los gremios e instituciones y pidió al país un ejercicio de reflexión sobre la necesidad de la pacificación y la convivencia tranquila.

“El país tiene que hacer debates integrales, colectivos y generales para recapacitar sobre las expresiones de agresión, violencia y de odio. No puede ser que por cualquier razón se agreda a las instituciones, a las entidades judiciales, a los comerciantes”, expresó el magistrado.

Tejeiro también aseguró que la justicia colombiana ofrece respuestas libres de presiones y recordó que los jueces no obedecen a mandatos políticos, sino a la Constitución.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, invitó a los ciudadanos a confiar en la independencia de los jueces, al señalar que la justicia es un soporte fundamental para la democracia en el país.

“Confíen en los jueces. En Colombia. La Constitución consagra principios fundamentales para hacer ver que este país tiene en la justicia sin duda un soporte para la democracia”, indicó.

Ambos magistrados coincidieron en su mensaje de tranquilidad no solo para los comerciantes, sino para todos los colombianos al indicar que, las decisiones judiciales se darán en el marco de lo que dicta la ley y para el beneficio de los colombianos.

