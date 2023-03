Álvaro Leyva respondió a críticas por polémica frase: “Yo no he hecho sino apagar incendios”

Este martes, el canciller Álvaro Leyva aclaró que las críticas por sus recientes declaraciones, en las que afirmó que “como indígena ya habría quemado al país”, fueron malinterpretadas y utilizadas en un contexto alejado de lo que él quiso expresar.

“Yo no voy a incendiar el país, por Dios, yo no he hecho sino apagar incendios, salvar vidas, yo no era alguien al que se le llamaba para recibir secuestrados, yo iba y buscaba a la gente”, dijo Leyva.

El canciller advirtió que ha dedicado su vida al servicio del país y que la frase que causó polémica fue una interpretación histórica, una expresión de la frustración que se hubiera generado si en la Constitución del 91 y en los últimos años no se hubieran reconocido muchos derechos en Colombia.

Cabe recordar que el pasado jueves, 16 de marzo, el canciller afirmó desde Bélgica, en donde participó en un diálogo sobre la paz total en Colombia, con funcionarios de la Comisión Europea y representantes de la sociedad civil, que si él fuera indígena, habría quemado al país, pues cuestionó que estas comunidades tuvieran derechos de ciudadanos solo hasta 1991.

“No se entiende como las mingas hoy, las famosas marchas, estoy enterado que ustedes conocen, se pueden tomar como actos de subversión, yo como indígena ya habría quemado el país”, manifestó.

Además, el canciller aseveró que a las comunidades indígenas se les debería hacer un reconocimiento, pues estuvieron, directa e indirectamente, en una situación de esclavitud hasta hace poco.

Dichas declaraciones causaron gran controversia en varios sectores de la sociedad colombiana, que calificaron sus declaraciones como una incitación a la violencia.

Además, en dicho encuentro, el canciller se refirió también al proceso de paz total y a las conversaciones con las disidencias de las Farc, advirtió que con cada grupo se debe tener un proceso diferente y reiteró la teoría del entrampamiento a firmantes del acuerdo de paz. Por otro lado, cuestionó también a la JEP por no haber señalado la supuesta responsabilidad de Néstor Humberto Martínez.

“Y el proceso con los entrampados, porque hubo entrampamiento, lo dijo tácitamente la JEP, pero le faltó lo que se requiere (…) yo lo puedo decir aquí y si quieren publíquenlo: yo le pregunté al presidente de la JEP y me dijo que Néstor Humberto Martínez”, puntualizó.