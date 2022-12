Álvaro Uribe, dispuesto a dialogar con Farc para destrabar acuerdos

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que estaría dispuesto reunirse con las Farc para lograr un avance que permita destrabar los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y esa guerrilla, y que se encuentran estancados luego de la victoria del No en el Plebiscito por la Paz.



Durante la plenaria del Senado de la República el legislador del Centro Democrático dijo que hasta el momento el Gobierno nacional no ha permitido tener una discusión metódica para renegociar los acuerdos de La Habana, sin embargo, aseguró que está dispuesto a reunirse con las Farc para alcanzar a un pacto nacional que reúna a todos los sectores, incluyendo a los promotores del No.



"Si en algún momento para ese pacto compañeros nuestros, nosotros, tuviéramos que hablar con las Farc, además de hacerlo con el Gobierno, estaríamos dispuestos", señaló Uribe.



-El presidente Santos se reunió con las víctimas de las Farc para escuchar ideas que ayuden a sacar del limbo jurídico al proceso de paz.



-La misión de observación de la ONU estará en Colombia hasta el 31 de diciembre, fecha hasta la que irá el cese el fuego bilateral con las Farc.



-Un muerto y varios cables de energía en el piso es el saldo del fuerte aguacero que se registró en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla.



-Los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba se encuentran los puntos más críticos a esta hora por las fuertes lluvias que se han desatado en las últimas 48 horas en el país.



-Otro niño murió en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición. Ya son 63 los niños que han perdido la vida por esta razón.



-El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, rechazó las advertencias del Congreso que señalan que el Gobierno estaría pasando la reforma tributaria por decreto. La Reforma Tributaria estructural será presentada este miércoles en la tarde.



-A través de un comunicado, el gobierno del presidente Rafael Correa, aseguró que la restricción temporal a parte de su sistema de comunicaciones no se debe a ninguna presión internacional.



-Hoy comenzarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el partido entre Independiente Medellín y Cerro Porteño.



-La calzada habilitada en la NQS a la altura de la 94 permite disminuir el recorrido de muchos bogotanos en su regreso a casa.



-Desde este miércoles la vía Girardot- Bogotá tendrá habilitado el paso a un solo carril.



