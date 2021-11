Amazonas y Orinoquía, las regiones más afectadas por desnutrición crónica en menores de 5 años

La Fundación Éxito publicó un informe sobre el índice de desnutrición crónica en Colombia, que tiene cifras muy preocupantes, sobre todo, en departamentos como Vichada, Guainía y Amazonas. Los números son aún peores en los niños menores de cinco años.

Y es que, según el Instituto Nacional de Salud, en lo que va de 2021 se han reportado 11.608 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años, 613 casos más de lo que tenían proyectado para este año.

“Nosotros estamos hablando de desnutrición crónica, un problema que afecta al 10.8 % de los niños del país, pero esta información que tenemos la sacamos de una encuesta que se llama la Ensin y la última se realizó en 2015”, señaló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Paula Escobar, directora Ejecutiva de la Fundación Éxito.

Además, Escobar explicó que esta problemática no se produce necesariamente por falta de comida. “La desnutrición crónica no solamente se causa por falta de alimentos, son niños que comen, pero no de manera adecuada. Adicionalmente, existen otros factores, como bajo peso al nacer, si la mama fue adolescente cuando lo tuvo, si se asistieron a los controles prenatales”, agregó.

El índice de esta entidad muestra que las regiones del Amazonas y la Orinoquía son las más afectadas por esta problemática, seguidas de la región Pacífica. “En cambio, en la región central encontramos la categoría alta y sobresaliente”, indicó Escobar.

Publicidad

Con estos resultados, la directora de la entidad hizo un llamado de consciencia sobre los problemas que aumentó la pandemia en temas de nutrición.

“Debemos ser conscientes de que la pandemia nos trajo problemas mayores en el país en temas de nutrición. (…) Pero creemos que poniendo este asunto en la agenda pública podemos contribuir más a solucionar este problema en el país”, manifestó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: