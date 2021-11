COP 26: condonación en deuda externa para países que actúen contra el cambio climático, ¿es viable?

El pasado mes de septiembre, el presidente de Colombia Iván Duque participó en la cumbre virtual Diálogo de Alto Nivel Sobre Acción Climática en la Américas, donde planteó sobre la mesa una condonación en la deuda externa de los países, como el nuestro, que implementen verdaderas políticas que ayuden a frenar el impacto del cambio climático.

Actualmente, en la cumbre de Glasgow COP 26, este es uno de los planteamientos, es por eso que el profesor de economía de la Universidad del Rosario, Mauricio Rodríguez habló en Mañanas BLU 10:30 sobre las posibilidades y el futuro de esta propuesta.

El profesor Rodríguez explicó que tras la pandemia, la deuda se incrementó y las posibilidades de cumplir con esta, cada vez se reducen.

El docente participó en el trabajo desarrollado para la propuesta, que busca recibir condonaciones por generar verdaderas acciones que ayuden a reducir tanto el impacto climático, como frenar los factores que lo propician.

Aunque Colombia es uno de los países que genera menos del 1 % de las emisiones a nivel global, el docente resaltó que el planteamiento está pensado para que varios territorios se unan, y así, el compromiso y las políticas no sean locales, sino internacionales.

Otro de los puntos que resalta el docente, y que esperan que juegue a su favor, es que este tipo de condonaciones o beneficios, llevarían a que se actuara de manera inmediata y reduciría el riesgo a futuro.

Por supuesto, una propuesta de este tipo genera la necesidad de establecer unos esquemas y parámetros reales para identificar verdaderas acciones "verdes", que cumplan con su cometido. Esto pensando en que no solo se queden plasmadas en "papel", buscando el beneficio y por diferentes razones no se lleguen a efectuar.

Hablar por ahora de un porcentaje para la condonación, aún es algo "especulativo", porque los esquemas que se han generado en la historia de este tipo, han sido "tremendamente pequeños".

"Donde podemos ser optimistas, es que estas conversaciones están ganando tracción..., el potencial está ahí, básicamente esto va a depender si los acreedores compran o no la idea, los países deudores pueden poner la idea sobre la mesa, pero si los acreedores no se montan en el bus, finalmente la cosa no va a alcanzar la escala que necesita".

