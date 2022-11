Angelino Garzón tiene una actitud de sicario moral: Ramiro Bejarano

Como una actitud de “sicario moral” calificó el abogado y columnista Ramiro Bejarano al ex vicepresidente Angelino Garzón por la solicitud que le hizo al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de citarlo a declarar por el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado por considerar que el DAS no era responsable de la seguridad del dirigente conservador sino de la Policía.



Bejarano, en una carta enviada al fiscal general, le explica que la acusación que le hace Angelino Garzón es una represalia contra él por las denuncias que como columnista ha hecho contra los aliados políticos que el ex vicepresidente tiene en Buga.



“Sobre el señor Álvaro Gómez Hurtado su seguridad en su momento no dependía del DAS, dependía de la Policía (…) es un infame porque jamás ha habido una sospecha de lo cuál fue mi papel en ese gobierno”, sostuvo.



Dijo que por ese caso ha declarado varias veces a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones por esos expedientes en torno a la muerte de Gómez Hurtado.



Bejarano dijo que Angelino Garzón le debe explicar al país sobre varios asesinatos que ocurrieron cuando fue gobernador del Valle del Cauca, además de actos de corrupción que se cometieron en su administración departamental.



Vea a continuación la carta de Ramiro Bejarano al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez:



