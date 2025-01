ANT inició travesía en Páramo de Sumapaz para entregar títulos de propiedad al campesinado

En una travesía por el imponente Cañón del Duda, que lo más intimidante son los desfiladeros, esas aberturas angostas propias de las montañas en formación, El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, junto con su equipo técnico y directivo, emprendieron el pasado jueves 16 de enero un largo recorrido a pie y a lomo de mula que se extendió durante cinco días. Este comenzó en el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y finalizó en la vereda Planes, en el municipio de Uribe, Meta, a tan solo 700 metros de altitud.

Durante el recorrido de aproximadamente 100 kilómetros, Harman y su equipo cruzaron el Cañón, una de las rutas más desafiantes de Colombia. El objetivo principal de esta travesía fue poner en marcha el "Plan 10.000 Zona Andina", que tiene como meta entregar 10.000 títulos de tierras en 2025 a los campesinos de esta región. El programa busca formalizar las tierras en áreas como Sumapaz, donde un alto porcentaje de los campesinos se encuentra en situación de informalidad. En la zona rural de Uribe por ejemplo, el 67,8 % de los agricultores aún carecen de títulos de propiedad.

"Claramente es muy difícil llegar a estos sitios. Aquí tenemos que darle nuestro reconocimiento a la valentía, al esfuerzo, al trabajo laborioso de los campesinos de esta región y que en medio de esas dificultades duran dos o tres días para poder acceder a sus predios, acceder a sacar su cosecha después de tanto esfuerzo. Creo que hay que reconocerles su valentía a la hora de construir país. Vale la pena hacer un gran esfuerzo de respaldo y de apoyo y lo estamos haciendo el día de hoy con la estrategia de formalización que asegure títulos de propiedad", afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

El recorrido abarcó varias veredas y centros poblados, como San José, Nueva Granada, Tempranos, Duda, La Herramienta y Planes, que en total cubren una extensión de 630.000 hectáreas.

"En este proceso es muy importante el tema de los predios que hacen parte de las escuelas, de los puestos de salud, que históricamente pues no hacían parte de las administraciones municipales y esta era como la disculpa de no poder invertir en ello claramente porque esa dificultad precisamente la que genera la falta de inversión, no se pueden hacer inversiones públicas si no existen esos títulos. También podemos decir que hay cuadrillas de reconocimiento que avanzan de forma significativa en este proceso, nosotros fuimos con topógrafos que de una vez levantaron tres escuelas, esperamos entregar esos títulos antes de que termine junio", agregó Harman.

La travesía no solo fue un desafío físico debido a la altitud y el terreno rocoso, sino también por debido a las constantes lluvias que requieren equipo adecuado. Durante el viaje, que se desarrolló a altitudes que oscilaban entre los 3.350 y los 3.850 metros sobre el nivel del mar, Harman y su equipo estuvieron acompañados por guías locales experimentados para afrontar las exigentes condiciones.

"Queremos trabajar de la mano con los campesinos, materializando la Reforma Agraria, para que más familias sean propietarias de tierras y puedan trabajarlas con garantías", expresó el director al inicio de la caminata. Por otra parte, el trabajo con los campesinos fue una constante durante todo el recorrido.

Además de tratar temas relacionados con la formalización de tierras, como la titulación de predios baldíos y la compra de tierras para los habitantes del páramo de Sumapaz, Felipe Harman director de la Agencia Nacional de Tierras, también participó en encuentros con líderes comunitarios para impulsar proyectos de desarrollo rural que promuevan una producción agroecológica sostenible.

Para José Parra, campesinos y edil de Sumapaz es gratificante que, “el Gobierno del presidente Petro por medio de la Agencia Nacional de Tierras está llegando a los territorios más apartados del país, desde la vereda Tempranos. Hoy se va formalizar este predio donde estamos ubicados, ¡que viva la Reforma Agraria!", aseguró.

Esta iniciativa también incluye la posible implementación de la Zona de Reserva Campesina en el Cañón del Duda, un proyecto que busca fortalecer la seguridad jurídica de los campesinos. El 20 de enero, la travesía culminó en Uribe, donde La Agencia Nacional de Tierras formalizó 11 títulos de propiedad que corresponden a 536 hectáreas y destacó la importancia de este tipo de esfuerzos para apoyar a los campesinos que enfrentan condiciones extremas para legalizar sus predios.

"Es necesario reconocer el esfuerzo y la valentía de los campesinos, quienes, a pesar de las dificultades, siguen adelante con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Creemos que las cosas se pueden hacer bien, creemos que podemos hacer historia en la formalización de tierras de este municipio", concluyó el director de la ANT.

El recorrido por el Cañón del Duda, un terreno único lleno de cascadas y paisajes impresionantes, se ha consolidado como un desafío para los amantes del senderismo, al tiempo que subraya la importancia de la Reforma Agraria para el desarrollo rural del país.