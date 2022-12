Aplazan por cuarta vez audiencia contra periodista Miller Rubio

A Rubio se le imputará el delito de concierto para delinquir por su presunta relación con el esmeraldero Pedro Nel Rincón, conocido como ‘Pedro Orejas’.

Publicidad

La audiencia no se pudo realizar porque Rubio no aceptó qué le asignarán un defensor público al considerar que su caso era de gravedad, de igual forma, sostuvo que prefiere un abogado de confianza aunque manifiesta no tener los recursos.

La investigación contra Rubio se inició luego de que el ente acusador analizara varias grabaciones en las que presuntamente se escucha al periodista sosteniendo conversaciones con personas cercanas a ‘Pedro Orejas’, entre ellas, integrantes de su equipo de seguridad, sobre una serie de negocios que eran adelantados por el empresario, además de la supuesta organización de una estrategia para limpiar el nombre de Rincón ante las investigaciones que adelantaba la Fiscalía.

Publicidad

Rubio también es mencionado en otras investigaciones como el 'carrusel de reintegros' en la Policía Nacional.