Blu Radio  / Nación  / Armada instala cámara hiperbárica en Santa Marta para responder emergencias de buceo en el Caribe

Armada instala cámara hiperbárica en Santa Marta para responder emergencias de buceo en el Caribe

El equipo, instalado en la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, permitirá atención inmediata de accidentes subacuáticos y refuerza la seguridad para buzos y turistas en el norte del país.

Por: Felipe García
Actualizado: 26 de ene, 2026

