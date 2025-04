Armando Benedetti: "Los que están en la CRC están sesgados, son de Duque"

Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, el reciente pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es sesgado porque la consulta del Gobierno y las preguntas que plantea apenas son una iniciativa, y hay que esperar que el Senado se pronuncie.

Benedetti habló con Blu Radio al término del consejo de seguridad extraordinario que se desarrolló en el Cacom3, en Malambo, Atlántico, y que lideró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para hacerle frente al plan pistola que sufre el país.

"Están muy equivocados, y lo digo con todo respeto, porque la consulta no es consulta; lo que hay es una iniciativa, unos postulados de que se van a enviar unas preguntas para que el Senado se pronuncie. Una vez eso pase, el Consejo Nacional Electoral lo reconoce, se convocan las elecciones y ahí empieza la campaña", dijo el funcionario.

Además, agregó que, por ahora, no se le puede prohibir al Presidente que hable de una iniciativa. "No hay consulta, no hay nada; están sesgados, es que esos son de Duque los que están ahí", señaló el ministro Benedetti.

Armando Benedetti Foto: Presidencia - Joel González

Hay que recordar que la CRC manifestó que el contenido con referencia '1 de mayo Consulta Popular', remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no aprobado debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los espacios institucionales.

Armando Benedetti aprovechó también para invitar a la gente a marchar este 1 de mayo en apoyo a la consulta popular.