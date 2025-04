Benedetti dijo que la ‘mini reelección’ de Petro era la consulta popular; después aclaró

El ministro del Interior, Armando Benedetti , participó en la cumbre de gobernadores en Yopal, Casanare. Allí sostuvo un encuentro con líderes del departamento que apoyan la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional.

En ese encuentro, algunos de los líderes propusieron la reelección del presidente Gustavo Petro . Armando Benedetti, después de escucharlos, hizo una intervención.

“La ‘mini reelección’ del presidente Petro es el 1 de mayo en la marcha que se va a hacer y en la consulta popular, una vez que pase en el Senado de la República”, dijo Benedetti.

Tras finalizar la reunión con los líderes, Benedetti respondió a algunas preguntas de los medios y explicó a qué se refería cuando mencionaba la ‘mini reelección’.

“Yo no estoy hablando de ‘mini reelección’ en el sentido de reelección, sino que ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante es con la voluntad de que se le oiga al pueblo. El pueblo es el poder supremo, que está por encima del Congreso y del mismo Ejecutivo. Ya que el Congreso, la democracia representativa, no quiso oír al pueblo, pero es elegido por el pueblo, no puede impedir que el pueblo decida sobre unos derechos. Cuando yo digo esa palabra —‘mini reelección’— es para decir que las reformas sociales sean escuchadas”, afirmó Benedetti.