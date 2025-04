Mininterior Armando Benedetti sobre la paz total: "No ha salido bien"

El ministro del interior, Armando Benedetti, se refirió a la política de paz total del Gobierno durante la cumbre de gobernadores en Yopal, Casanare.

Benedetti a seguro que “se ha diseñado un plan de paz total, el cual, vamos a decir la verdad, no ha salido bien. Pero se han dado unos días, que deben quedar como 20, para que el grupo que no esté concentrado no se le sigue con la mesa de negociación”, aseguró el ministro del interior.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro no prorrogó recientemente el cese al fuego bilateral con las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Andrey', pero suspendió por un mes las acciones ofensivas contra ese grupo.

Petro advirtió que los procesos de paz deben entrar en una etapa avanzada y que los miembros de los grupos deben pasar a zonas de concentración, sobre esto también habló Benedetti.

“Lo que estamos hablando entonces es que deben concentrarse ya en los próximos 20 días y si no esas mesas de negociación no se van a dar”, dijo Benedetti.