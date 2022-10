Artículo hundido en la tributaria revive en el Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo incluye un artículo que llevaría a que los colombianos que no alcanzan una pensión no reciban la devolución de sus saldos sino el pago de cuotas mensuales a través del esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Una versión de este artículo había sido hundida durante la discusión de la pasada reforma tributaria, por lo cual se trataría de un mico.

Publicidad

"Normalmente personas que no alcanzan pensión, les devuelven la plata completa. Lo que están planteando es que no te la van a devolver, si no que te la van a dar en 20 años, en módicas cuotas de $40.000 mensuales. Eso es una falta de respeto", dijo la representante a la Cámara por el Partido Verde Catalina Ortiz.

Vea también: MinAmbiente da revés con artículo en Plan de Desarrollo sobre protección de páramos

El artículo incluido en el Plan de Desarrollo incluye, a diferencia de la versión que apareció en la tributaria, un plazo de 10 días hábiles para oponerse al traslado de los ahorros pensionales al esquema BEPS.

Avalancha de proposiciones

Publicidad

Solo en el primer debate del Plan de Desarrollo se han recibido 1.500 proposiciones de los congresistas, que buscan un cupo para incluir sus propuestas en el plan.

El estudio de esta avalancha de proposiciones se da en cuatro subcomisiones: Equidad, Legalidad, Emprendimiento y Economía.

Publicidad

El representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez aseguró que el debate se da en medio de la necesidad del gobierno por hacer ajustes al gasto, en especial debido a que la reforma tributaria fue recortada en el debate del año pasado recaudará 7 billones menos por año.

"Todo el mundo quiere más. Yo les estoy recordando que sean coherentes entre lo que dijeron en diciembre y lo que dicen ahora. Que sean coherentes en que, si no hay mayor recaudo, no puede haber mayor gasto", dijo Pérez.