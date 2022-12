Asesinan a conductor del SITP por robarle el celular

En la madrugada de este viernes en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, un conductor del SITP fue abordado por dos hombres y al negarse a entregar pertenencias, uno de ellos le disparó.

"Me llamaron a decirme que lo iban a atracar y que por atracarlo le dispararon. Le dispararon en un brazo, el tiro le entró por el cuello, le destruyó todo y ni siquiera lo pudieron reanimar", dijo la esposa de Ómar Alberto Ochoa, de 32 años, la víctima del intento de hurto.

La mujer además confirmó que tuvo que tratarse de un atraco, debido a que Ochoa no tenía ningún tipo de inconveniente con nadie.

"Fue por atracarlo. Mi esposo no tenía enemigos, no teníamos problemas de ningún tipo. De pronto creo que fue que no se dejó robar, porque él tenía la plata, el celular y el reloj", agregó.

El oficial de inspección de la Policía de Bogotá, Diego Vásquez, relató los hechos.

“El hombre se desplazaba a su residencia y es abordado por dos sujetos en una motocicleta, los cuales lo intimidan con un arma de fuego y parece que hay un forcejeo entre ellos. Los hechos son materia de investigación, el caso lo asumió la Policía Judicial de la Sijin. Estamos recopilando versión de testigos y familiares. La persona fue trasladad al hospital y allí fallece. Tenía sus pertenencias, por si se trataba de algún caso de tentativa de hurto”, dijo.

La Policía Nacional investiga las cámaras de seguridad para tratar de identificar los jóvenes implicados en el hecho, que al parecer son menores de edad.