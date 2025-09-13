Asesinan al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

Aproximadamente a las 9:30 de la noche de este sábado, 13 de septiembre, fue asesinado a disparos Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos.

El crimen ocurrió en un establecimiento nocturno del sector El Remolino, municipio capital, cuando, de acuerdo a las primeras versiones, fue atacado por un sicario. La zona es conocida a nivel local por tener presencia de miembros de los grupos armados.

El homicidio fue confirmado por el mandatario municipal, quien se mostró consternado por el suceso. “Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda”, manifestó.

Tapias, quien era subintendente de la Policía Nacional, tenía año y medio en el equipo de seguridad del mandatario, quien es caracterizado por sus discursos directos sobre diversos temas locales.

El alcalde no se limitó en manifestar palabras de tristeza por el hecho. “Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa e hija. Me duele el alma”, expresó.

Qüenza definió al uniformado como un trabajador que no solo laboraba por su seguridad sino por la institución.