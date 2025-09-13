En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asesinan al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

Asesinan al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

La víctima formaba parte del esquema de seguridad del mandatario municipal desde hace año y medio.

Asesinan al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza
Foto: Redes sociales
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 11:46 p. m.

Aproximadamente a las 9:30 de la noche de este sábado, 13 de septiembre, fue asesinado a disparos Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos.

El crimen ocurrió en un establecimiento nocturno del sector El Remolino, municipio capital, cuando, de acuerdo a las primeras versiones, fue atacado por un sicario. La zona es conocida a nivel local por tener presencia de miembros de los grupos armados.

El homicidio fue confirmado por el mandatario municipal, quien se mostró consternado por el suceso. “Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda”, manifestó.

Comunicado asesinato Jorge Tapias

Tapias, quien era subintendente de la Policía Nacional, tenía año y medio en el equipo de seguridad del mandatario, quien es caracterizado por sus discursos directos sobre diversos temas locales.

El alcalde no se limitó en manifestar palabras de tristeza por el hecho. “Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa e hija. Me duele el alma”, expresó.

Qüenza definió al uniformado como un trabajador que no solo laboraba por su seguridad sino por la institución.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Arauca

Asesinatos

Publicidad

Publicidad

Publicidad