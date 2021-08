Asesores políticos llegan con la frase 'maldita' de que percepción es realidad: Duque

Este jueves, 19 de agosto, en la presentación de las elecciones de los consejos municipales y locales de Juventud, que serán en noviembre, el presidente Iván Duque criticó duramente a los asesores de campaña, asegurando que muchas veces diseñan las estrategias basándose en mentiras.

El presidente Duque mencionó, además, que la democracia está en riesgo por la amenaza del odio y del algoritmo, pero también por los asesores de campaña.

“La democracia también está amenazada por la distorsión, porque muchos asesores de campañas políticas llegan con esa frase maldita, porque dicen que percepción es realidad”, dijo.

El primer mandatario señaló que tratan de enseñarle a quien está recibiendo el mensaje, que lo importante no es la verdad sino lo que se percibe y por lo tanto “si no me gusta algo tenemos que atacarlo reiterativamente con cualquier tipo de metodología y algoritmos”.

Además, el presidente aseguró que la democracia está amenazada por la posverdad, por generar percepciones sobre la base de bodegas y con la idea de que aquí lo que importa es repetir una mentira 1 millón de veces hasta volverla verdad.