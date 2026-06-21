Así fue el operativo militar contra alias ‘Marlon’, cabecilla de disidencias de ‘Iván Mordisco’

En una operación conjunta, coordinada e interagencial, las Fuerzas Militares lograron la neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de ‘Marlon’. Este sujeto era señalado como el segundo cabecilla de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca y uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’.

El golpe fue calificado por el Gobierno como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia" en el suroccidente del país.

Inteligencia dominante y un año de seguimiento

El operativo no fue producto del azar, sino de un trabajo de inteligencia que se extendió por más de doce meses. Según el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, en diálogo con Mañanas Blu, se trató de una "inteligencia dominante" en la que participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.



Aunque el radio de acción de alias ‘Marlon’ era principalmente el Cauca, fue localizado en la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

En este lugar, el cabecilla creía estar a salvo. Según el general López: "Él tenía ahí una zona que lo llaman segura, donde delinquía, donde descansaba... donde planeaba todas las acciones terroristas".

Tras un seguimiento detallado, las tropas lograron la neutralización en combate de este terrorista, quien contaba con una recompensa de 5.000 millones de pesos.

Un prontuario marcado por la violencia. Alias ‘Marlon’ acumulaba un historial delictivo de más de 23 años en organizaciones armadas.

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Se le atribuye la responsabilidad directa del cruento ataque terrorista en el túnel de Cajibío, Cauca, ocurrido el pasado 25 de abril, donde fueron asesinados civiles y decenas resultaron heridos.

El general López fue enfático al describir la peligrosidad del abatido: "Este era un sujeto muy malo, un bandidazo... que llevaba mucho tiempo en la Farc desde muy joven".

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó a disidencias de ‘Iván Mordisco’ por atentado en Cali Foto: AFP y captura de video suministrado

Además de las acciones terroristas, era requerido por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con carteles mexicanos, además de ser señalado como un sistemático reclutador de menores en la región.

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El cerco sobre 'Iván Mordisco'

La caída de ‘Marlon’ representa una pérdida estratégica para el Estado Mayor Central (EMC). Con esta baja, ya son 21 los cabecillas cercanos a Iván Mordisco que han sido neutralizados en diversas regiones del país. "Estos terroristas que le hacen tanto daño a Colombia no tienen escondedero... estamos detrás de cada uno de esos objetivos", sentenció el General López, quien también advirtió que la ofensiva militar continuará para desmantelar las conexiones de narcotráfico y minería ilegal.

Seguridad en el marco de la jornada electoral

El operativo se dio a conocer en un momento crucial para el país: la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A pesar de la relevancia del golpe militar, el General López dio un "parte de tranquilidad a nivel nacional" sobre el despliegue del 'Plan Democracia'.

Con más de 128.000 soldados custodiando las mesas de votación, las autoridades aseguraron que la caída de alias ‘Marlon’ es un paso más hacia la seguridad nacional. El General concluyó con un mensaje de determinación: "Claramente esto demuestra de que ningún bandido de estos va a llegar a viejo. Terminan muy jóvenes, terminan solos y terminan muertos en combate por nuestras tropas".