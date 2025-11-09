En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así fueron los últimos momentos de Omayra Sánchez, la niña símbolo de la tragedia de Armero

Así fueron los últimos momentos de Omayra Sánchez, la niña símbolo de la tragedia de Armero

Entre todos los rostros del dolor por la tragedia de Armero, uno quedó grabado en la memoria del país. Omayra Sánchez, la niña de 13 años que resistió atrapada entre los escombros durante casi tres días.

Omayra Sánchez enterrada en el lodo en la tragedia de Armero.
Omayra Sánchez quedó enterrada en el lodo en la tragedia de Armero. Fue imposible su rescate.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad