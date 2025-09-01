Así podrán obtener estatus migratorio especial los tutores de niños venezolanos

Desde el 1 de septiembre de 2025 está disponible el Permiso Especial de Permanencia Tutor (PEP Tutor), una herramienta para regularizar a los representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes venezolanos que ya cuentan con un Permiso por Protección Temporal (PPT).

El trámite estará abierto hasta el 30 de abril de 2026 y permitirá acceder a un estatus migratorio especial válido hasta el 30 de mayo de 2031. Cabe mencionar que este no puede ser prorrogable.



¿Quiénes puede pedir Permiso Especial de Permanencia?

Podrán solicitar el PEP Tutor los migrantes venezolanos que cumplan estas condiciones:



Ser representante legal o custodio de un menor de edad con PPT vigente.

Que el menor ya tuviera PPT vigente al 31 de diciembre de 2023.

No tener antecedentes penales ni sanciones en Colombia o en el exterior (excepto las infracciones administrativas migratorias).

o en el exterior (excepto las infracciones administrativas migratorias). No estar bajo medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente.

económica vigente. No ser titular de un PPT propio ni de ninguna visa vigente.

Bandera Colombia - Venezuela Foto: AFP

Migraciones Colombia además aclaró cuál es el paso a paso para tramitar este permiso:



Registro en línea: ingresar al Formulario Único de Trámites (FUT) en la web de Migración Colombia y cargar los datos personales y documentos que prueben la custodia. Encuesta socioeconómica: completar el formulario de caracterización socioeconómica. Agendar cita: pedir cita en línea para la validación documental y el registro biométrico. Validación presencial: asistir a un punto de atención de Migración Colombia con los documentos originales y hacer el registro biométrico. Estudio de la solicitud: Migración Colombia revisará la información y responderá en máximo 30 días si la solicitud fue aprobada o negada. Pago del trámite: si es aprobada, el solicitante recibirá un enlace para pagar $65.000 pesos colombianos. Entrega del documento: el PEP Tutor se expedirá en un máximo de 90 días y deberá reclamarse personalmente en los puntos habilitados, dentro de los 6 meses siguientes.

En su primera fase, el PEP tutor estará disponible en 10 ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Maicao, Pasto, Cali, Cúcuta y Arauca.