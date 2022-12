Así reaccionaron aspirantes a la Alcaldía de Bogotá a candidatura de Peñalosa

Diversas reacciones ha causado el anuncio de Enrique Peñalosa de postularse como candidato a la Alcaldía de Bogotá por firmas.



Al respecto, el candidato por el Centro Democrático, Francisco Santos, aseguró que todos pueden ser candidatos pero que descarta alianzas que terminarían siendo mescolanzas políticas. (Lea también: Precandidatos a la Alcaldía de Bogotá respondieron inquietudes de ciudadanos )



"No tengo nada en común con el Partido Liberal, somos como agua y el aceite, somos distintos a los de La U, distinto a los del Polo Democrático, no quiero aliarme los que causaron el desastre de la ciudad", indicó.



A su turno, el precandidato por la Alianza Verde, Antonio Sanguino, indicó que ese partido político tendrá su propio candidato pero que están abiertos a alianzas políticas. (Lea también: Panorama político para Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca )



"Eso enriquece el debate Peñalosa fue un alcalde exitoso, y tiene un electorado que lo sigue y lo respalda en cada elección, en política siempre hay posibles alianzas", añadió.



Finalmente, la candidata por el Polo Democrático, Clara Lopez, no quiso referirse al tema.