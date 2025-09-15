Así será el tránsito desde este lunes en la vía al Llano: se dividirá en tres fases

En medio de la emergencia por el derrumbe que mantiene bloqueada la vía al Llano desde hace alrededor de una semana, las autoridades anunciaron la fecha de apertura del corredor antiguo. Desde este lunes se habilitará el paso por la variante del K18+000, aunque de manera gradual y en tres fases, según lo definido en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

El tramo, de 680 metros de longitud, fue rehabilitado tras los trabajos de pavimentación y señalización, y permitirá el paso alternado de vehículos de hasta 52 toneladas de peso bruto. Tendrá un ancho máximo de 4 metros y una longitud máxima de 21 metros para cargas extradimensionadas.



Fase 0: evacuación de vehículos represados

La primera etapa contempla la salida de los automotores que permanecían atrapados en distintos puntos: el sector de Abastos en sentido Villavicencio–Bogotá, el sector El Uval en sentido Bogotá–Villavicencio y el Anillo Vial de Villavicencio, además de los vehículos entre el K25+000 y el K86+000. También se permitirá el paso de transporte público previamente autorizado por las alcaldías.

Vía al Llano. Foto: Ministerio de Transporte

Fase 1: transporte público y carga pesada

Cuando culmine la evacuación, un proceso que podría tardar entre uno y dos días, se habilitará el tránsito de transporte público de pasajeros y carga pesada entre Bogotá y Villavicencio.



Fase 2: apertura total y progresiva

La última fase prevé la circulación de todos los vehículos, con tiempos de viaje máximos por sentido. Esta apertura será progresiva y dependerá del comportamiento de la operación en los días anteriores.

Paso alterno en vía al Llano Foto: Coviandina

El plan es coordinado por la Dirección de Tránsito y Transporte, las secretarías de Movilidad de Bogotá y Villavicencio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina. La concesionaria pidió a los conductores mantener la prudencia y cumplir las normas viales durante el proceso de reapertura.

Con esta medida, las autoridades buscan mitigar el impacto del cierre de la vía principal al Llano, que ha generado represamiento de vehículos y afectaciones económicas en la región.